Lewica ma kandydatkę na prezydentkę Warszawy

To już pewne: kandydatką Lewicy w wyborach prezydenta Warszawy będzie Magdalena Biejat. Otrzyma wsparcie aktywistów z Miasto Jest Nasze i ruchów miejskich. W najbliższą środę odbędzie się konferencja i oficjalna prezentacja kandydatki. Informację potwierdziła we wtorek przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.

Pytana o to, dlaczego - pomimo wstępnych zapowiedzi w zeszłym tygodniu - Lewica nie przedstawiła swojego kandydata na prezydenta Warszawy odpowiedziała, że plany zepsuła pogoda i zapewniła, że konferencja odbędzie się w środę.

Lewica szykuje dwie duże konwencje i prezentację programu

Pytana o to, czy będzie to oficjalne otwarcie kampanii ogólnokrajowej powiedziała, że to element stricte kampanii warszawskiej i jej otwarcie. Jak dodała, natomiast "w najbliższych dniach będziemy prezentować, być może w weekend, kolejne wydarzenia".