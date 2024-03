W Łomiankach pod Warszawą Koalicja Obywatelska nie wystawi swoich kandydatów na miejskich radnych w wyborach samorządowych 2024. Działacze nie zebrali wystarczającej liczby podpisów potrzebnych do rejestracji. - To wyraz skrajnej niekompetencji i indolencji przewodniczącego - komentuje gorzko niedoszły kandydat na radnego.

W Łomiankach są trzy okręgi wyborcze. Minimum do zarejestrowania listy kandydatów to 150 podpisów na każdy okręg. Jak relacjonują lomianki.info, przewodniczący PO w Łomiankach Tomasz Rusinek (aktualnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego) dostarczył do Miejskiej Komisji Wyborczej około 250 podpisów. Nie pomogła też akcja ich "dozbierania". Udało się za to skompletować podpisy potrzebne do rejestracji kandydatów w wyborach do rady powiatu.