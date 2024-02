Kandydat PiS na prezydenta Warszawy o aplikacji dla mieszkańców. "Każdy będzie mógł wyrazić opinię"

Kandydat PiS na prezydenta stolicy przedstawił pomysł utworzenia aplikacji mobilnej dla warszawiaków WAVO. "Chcemy miasta otwartego na głos mieszkańców. Chcemy, by warszawiacy mieli możliwość współkreowania miasta" - napisał w mediach społecznościowych Tobiasz Bocheński.

"Wszyscy będą mogli wyrazić swoją opinię"

- W każdej chwili, a nie raz na pięć lat, warszawiacy będą mogli wyrazić swoją opinię. Będzie ona wiążąca dla prezydenta, który będzie musiał ten gatunek drzew, który wybraliście zasadzić na waszym skwerze czy wybudować plac zabaw z takimi urządzeniami, które dla was są najważniejsze. A może przewijak dla mam w parku, który ma spełniać kryteria mamy w XXI wieku a nie jakieś żelazne ławki zamierzchłej epoki. Wszystko to w aplikacji mobilnej WAVO. Jeśli wygramy te wybory, to każdy warszawiak będzie ją miał w swoim smartfonie - podkreślił Bocheński.