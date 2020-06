Miasto zapewni transport do lokali wyborczych niepełnosprawnym i seniorom

W dniu wyborów prezydenckich osoby niepełnosprawne oraz seniorzy, którzy mają problemy z poruszaniem się, będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych.

Urzędnicy przekazali, że z usługi bezpłatnego dowozu mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia są przyjmowane do 27 czerwca do godz. 15.00, telefonicznie pod numerami telefonu: (22) 298 59 00 i 720 915 300 lub poprzez e-mail pod adresem: bus@specjaltrans.pl .

W przypadku ewentualnej II tury zgłoszenia będą przyjmowane do 11 lipca do godz. 15.00. "Dowóz osób do lokali wyborczych będzie realizowany przez Usługi Transportowe Marek Włastowski" – poinformował w komunikacie ratusz.