To jest łamanie prawa. Jak ja mogę przekazywać wrażliwe dane Poczcie Polskiej bez żadnej podstawy prawnej? - pytał w "Faktach po Faktach" w TVN 24 Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy dostał z poczty prośbę o udostępnienie lokali wyborczych i urn. Do innych prezydentów pisali wojewodowie.

Jak podała w środę "Gazeta Wyborcza", wojewodowie chcą, aby samorządowcy oddali spisy wyborców Poczcie Polskiej "celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych". Do sprawy na antenie TVN24 odniósł się Rafał Trzaskowski.

"To łamanie prawa"

- Jak ja mogę przekazywać wrażliwe dane Poczcie Polskiej bez żadnej podstawy prawnej? Przecież nie obowiązuje ustawa o wyborach korespondencyjnych. Na tej zasadzie każdy się może do mnie zgłosić i prosić o dane wrażliwe - powiedział prezydent Warszawy.

Dodał, że widział pisma, które wojewoda skierował do innych samorządowców. - Natomiast rzeczywiście, niektórzy koledzy lub koleżanki już dzisiaj otrzymali listy mówiące o spisie wyborców. Jak my możemy udostępniać spisy wyborców bez określonej podstawy prawnej? To jest po prostu naruszenie przepisów - powiedział. - Każdy, kto w tej chwili w dzisiejszych realiach prawnych prosi nas o udostępnienie tych list, łamie prawo i przekracza swoje uprawnienia - podkreślił.