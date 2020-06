Ponad 56 tysięcy osób dopisało się do spisu wyborców w Warszawie

Jak przekazała Gałecka, ponadto wydano 19 tysięcy zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. Natomiast ponad 14 tysięcy osób zgłosiło zamiar głosowania w formie korespondencyjnej. Około 3,5 tysiąca osób na stałe dopisało się do rejestru wyborców.

Głosowanie korespondencyjne

Najpóźniej do wtorku wyborcy mieli otrzymać pakiety wyborcze do głosowania korespondencyjnego. Do piątku mają czas na wrzucenie koperty zwrotnej do nadawczej skrzynki Poczty Polskiej lub dostarczenie jej do urzędu gminy. Kopertę zwrotną można też dostarczyć do lokalu wyborczego w dniu głosowania.