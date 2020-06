"Powiedział, że zabije Rafała Trzaskowskiego". Policja zatrzymała 41-latka

- Rozmówca powiedział, że zabije kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Służba Ochrony Państwa natychmiast powiadomiła policję. Poinformowany został też prezydent Warszawy, który złożył zawiadomienie o przestępstwie. W związku z tym, że wszystkie tropy prowadziły do Poznania, przejęliśmy sprawę – powiedział w czwartek Borowiak.

"Kompletujemy materiał dowodowy"

- Na razie przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, my kompletujemy materiał dowodowy. W ciągu dnia powinny zapaść decyzje co do zarzutów i dalszych kroków w tej sprawie – poinformował Borowiak.