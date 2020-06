Frekwencyjne rekordy w stolicy. W trzech komisjach zagłosowało 100 procent uprawnionych

Stuprocentową frekwencję w wyborach prezydenckich odnotowano w komisjach utworzonych w trzech warszawskich szpitalach. Są też dwie komisje zorganizowane w śródmiejskich szkołach, gdzie stawili się niemal wszyscy uprawnieni do głosowania.

W lokalach wyborczych w stolicy wydano w sumie 1 013 730 kart do głosowania i wyjęto 12 777 z kopert przeznaczonych do głosowania korespondencyjnego. Ważnych głosów było w sumie 1 023 381. Liczba osób uprawnionych do głosowania w Warszawie stanowiła 1 378 929.