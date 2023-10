Miał iść do biznesu, wraca do Sejmu. Mandat Ryszarda Petru ważył się do ostatniej chwili

Założyciel Nowoczesnej

Ryszard Petru to znana postać, która wraca do polityki po dłuższej przerwie. W 2015 roku założył partię Nowoczesna, która w wyborach parlamentarnych w tym samym roku zdobyła 7,6 proc. poparcia i wprowadziła do Sejmu 28 posłów.

W 2022 roku powrócił do Nowoczesnej. Zapowiedział też start w wyborach do Senatu z własnego komitetu, za co został zawieszony w prawach członka partii. Ostatecznie we wrześniu 2023 roku przeszedł pod skrzydła Szymona Hołowni do Polski 2050.