Spektakularna zmiana na Mazowszu. Ogromna różnica w porównaniu do wyników sprzed czterech lat

W niedzielę internauci zgłaszają problemy z dostępem do aplikacji mObywatel, która może służyć do potwierdzenia naszej tożsamości przez komisję wyborczą. W związku z tym zachęcamy do zabrania ze sobą do lokali wyborczych fizycznych dokumentów ze zdjęciem. Do kłopotów z logowaniem do aplikacji mObywatel odniósł się Centralny Ośrodek Informatyki.