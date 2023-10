Pojedynek jedynek w Warszawie, jest zdecydowany lider

czytaj dalej

Po godzinie 22 przed niektórymi lokalami wyborczymi wciąż oczekiwały osoby chętne do oddania głosu w wyborach. - Nie spodziewałem się, stając w tej kolejce, że to aż tak długo potrwa. Myślałem, że to będzie 3 godziny, taka górna granica. A było 5,5 - opowiadał jeden z mężczyzn wychodzących z lokalu wyborczego na warszawskiej Woli.