Wybory 2023. Kto w okręgu warszawskim powalczy o mandat posła

Warszawa to specyficzny okręg. Cztery lata temu uprawnionych do głosowania było tu blisko 1,8 mln ludzi. Ale ta liczba nie przekłada się na dużą liczbę mandatów, bo tych w stolicy można zdobyć tylko 20. "Tylko", bo np. we wspomnianym Świętokrzyskiem, przy milionie uprawnionych, mandatów do wzięcia jest aż 16. Słowem, głos warszawiaka znaczy w wyborach dużo mniej niż głos wielu mieszkańców innych regionów Polski. Zwycięstwo w Warszawie ma więc wymiar głównie symboliczny i prestiżowy.