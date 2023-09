Wybory 2023. Kto w podwarszawskim obwarzanku powalczy o mandat posła

W okręgu wyborczym numer 20, na który składają się powiaty przylegające do Warszawy, kandydatów opozycji czeka ciężki bój. W zeszłych wyborach do Sejmu w "obwarzanku" wygrało PiS. Teraz też wystawia ciężkie działa - "jedynką" na liście jest Mariusz Błaszczak, obecny minister obrony narodowej. Cztery lata temu otrzymał blisko jedną czwartą wszystkich oddanych w okręgu głosów. Liście Konfederacji przewodzi w "obwarzanku" Janusz Korwin-Mikke. Co może oznaczać, że nie dostanie mandatu.

Okręg wyborczy numer 20 swoim zasięgiem obejmuje kilka powiatów okalających Warszawę: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński. Do zdobycia jest 12 mandatów.

W poprzednich wyborach parlamentarnych w okręgu tym wygrało Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując ponad 40 procent głosów. Ponad 28 procent wyborców zagłosowało na Koalicję Obywatelską, ponad 13 na Lewicę, a ponad 8 procent na Polskie Stronnictwo Ludowe.

Sześć mandatów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, do Sejmu weszli: Mariusz Błaszczak, Anita Czerwińska, Zdzisław Sipiera, Piotr Uściński, Dariusz Olszewski oraz Dominika Chorosińska. Mandat poselski zdobyło też czworo kandydatów Koalicji Obywatelskiej: Jan Grabiec, Paweł Zalewski, Kinga Gajewska oraz Maciej Lasek. Jeden mandat przypadł Andrzejowi Rozenkowi z Lewicy oraz Bożenie Żelazowskiej z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kandydaci Konfederacji oraz bezpartyjni nie uzyskali wówczas mandatów.

Jakich kandydatów będzie można zobaczyć w tym roku na listach?

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 20

Listę Bezpartyjnych Samorządowców otwiera Dariusz Kacprzak.

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 20

Z pierwszego miejsca na liście Trzeciej Drogi wystartuje Paweł Zalewski z Warszawy, z wykształcenia historyk. To jeden z najbardziej doświadczonych i zarazem najczęściej zmieniających barwy polityków. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycji, następnie działał m.in. w Unii Demokratycznej, Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym, PiS, PO, a teraz w Polsce 2050 Szymona Hołowni. W czasach pierwszych rządów PiS był wiceprezesem tej partii, ale odszedł w 2007 roku po tym, jak krytykował minister spraw zagranicznych Annę Fotygę. Był europosłem PO, a teraz jest posłem. Zasiada w komisji spraw zagranicznych.

"Dwójką" została Bożena Żelazowska z Józefowa, z wykształcenia politolożka. Kandyduje z Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest posłanką od 2019 roku, zastępczynią komisji kultury i środków przekazu. Od tego samego roku zasiada również w komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, a od 2021 roku w komisji polityki społecznej i rodziny. Wcześniej była urzędniczką w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, a następnie radną sejmiku mazowieckiego w latach 2014-2019.

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 20

"Jedynką" na liście Nowej Lewicy został Arkadiusz Iwaniak z Płocka, z wykształcenia ekonomista. Jest obecnie posłem. Pełni funkcję przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie mazowieckim. Od 2019 roku zasiada w komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki, od 2021 w komisji rolnictwa i rozwoju wsi, a od 2023 roku w komisji do spraw Unii Europejskiej.

Z numerem dwa startuje Joanna Wicha z Warszawy, z wyksztalcenia pielęgniarka. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy w zawodzie. Jest działaczką związku zawodowego pielęgniarek. Należy do Rady Krajowej Partii Razem.

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 20

"Jedynka" z list Prawa i Sprawiedliwości to jednocześnie jedna z kluczowych postaci PiS-u i jeden z najbliższych ludzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego w rządzie. To Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej startujący z Legionowa. W ostatnim czasie jest twarzą modernizacji polskiej armii, za sprawą ponoszonych od wybuchu wojny w Ukrainie ogromnych wydatków na obronność, sięgających 137 miliardów złotych. Polityk co chwila chwali się nowymi zakupami dla polskiej armii. Szefem MON jest od 2018, posłem od 2007 roku. W latach 2010-2015 był przewodniczącym klubu PiS, a w latach 2009-2010 rzecznikiem prasowym klubu. Od 2005 roku pełnił funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Drugie miejsce na listach zajęła Anita Czerwińska, z miejscowości Wyględy. Z wykształcenia jest prawniczką, a posłanką od 2015 roku. Obecnie nie zasiada w żadnej komisji ani podkomisji. Należała do komisji do spraw Unii Europejskiej oraz komisji do spraw polityki społecznej i rodziny. Od 2006 roku związana z klubami "Gazety Polskiej".

Z numerem trzecim na liście startuje Zdzisław Sipiera, urzędnik państwowy z Pruszkowa. Pierwszy raz uzyskał mandat posła w 2019 roku, choć z Jarosławem Kaczyńskim jest związany od ponad 30 lat - był w Porozumieniu Centrum od 1990 roku. Wcześniej był samorządowcem, w latach 2015-2019 wojewodą mazowieckim.

Wybory 2023. Kandydaci Konfederacji do Sejmu - okręg nr 20

Z numerem pierwszym na liście startuje Janusz Korwin-Mikke z Otwocka. To jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej polityki. Poseł na Sejm I oraz obecnej kadencji. Znany z bulwersujących wypowiedzi. Ostatnio podczas głosowania w Sejmie tak zwanej ustawy Kamilka - nazwanej tak, by upamiętnić tragicznie zmarłego 8-latka z Częstochowy - Korwin-Mikke nie wstawił się za krzywdzonymi dziećmi. Mówił wówczas m. in. o tym, że dzieci powinny bać się ojców. Z kolei podczas sierpniowych obrad w Sejmie polityk Konfederacji zasnął w trakcie ich trwania.

Cztery lata temu startował z Warszawy i uzyskał ponad 60 tysięcy głosów. Teraz startuje z "obwarzanka", a o wynik gwarantujący mandat poselski będzie znacznie trudniej.

Wybory 2023. Kandydaci KO do Sejmu - okręg nr 20

W październikowych wyborach z "jedynką" wystartuje Jan Grabiec z Legionowa. Jest on posłem od 2015 roku. W 2016 roku został wybrany przez Zarząd Krajowy na rzecznika PO. Od października 2021 jest przewodniczącym regionu mazowieckiego partii. W Platformie Obywatelskiej jest skarbnikiem.

Z drugiego miejsca kandyduje Kinga Gajewska, politolożka z miejscowości Błonie. Od 2015 roku jest posłanką z list Platformy Obywatelskiej. Od 2019 roku zasiada w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a od 2020 roku w Podkomisji stałej do spraw młodzieży, w której jest zastępczynią przewodniczącego. W latach 2014-2015 była radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Od 2012 roku współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, gdzie prowadzi wykłady, zajęcia sportowe Nordic Walking oraz uczy języka niemieckiego. Jako mieszkanka Błonia jest organizatorką Balów Charytatywnych, Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Festiwali tanecznych dla osób z niepełnosprawnościami w swojej gminie. Od kilku lat aktywnie działa na rzecz kobiet w sporcie motocyklowym, jako członkini Komisji ds. Kobiet w Polskim Związku Motorowym. Co ciekawe, w sezonie 2013 zdobyła tytuł II Wicemistrzyni Polski w motocrossie.

Trzeci na liście Koalicji Obywatelskiej jest Maciej Lasek, inżynier lotniczy ze Stefanowa. Jest posłem z list Platformy Obywatelskiej od 2019 roku. Od tego samego roku zasiada w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej. Od 2020 roku jest członkiem, m. in. Podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego oraz Podkomisji stałej do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. W latach 2012-2016 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Był też radnym sejmiku województwa mazowieckiego w latach 2018-2019.

