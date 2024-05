Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Komitety wyborcze ogłosiły już listy kandydatów. Kto wystartuje na Mazowszu?

KO i PiS

Andrzej Halicki podczas posiedzenia komisji śledczej do zbadania wykorzystania Pegasusa

Trzecia Droga, Lewica, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

Wyniki poprzednich wyborów

W 2019 r. w wyborach do PE w okręgu mazowieckim PiS zdobyło 60,20 proc. głosów, Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, N., Zieloni - 26,69 proc., Konfederacja Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy - 4,10 proc., Wiosna Roberta Biedronia - 3,91 proc., Kukiz'15 - 3,27 proc., Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - 0,8 proc., Lewica Razem - 0,76 proc., a Jedność Narodu - 0,26 proc.

Wybory do PE odbywają się raz na pięć lat. Tegoroczne głosowanie w zależności od państwa odbędzie się w dniach 6–9 czerwca. W Polsce będzie to 9 czerwca, a do obsadzenia będą 53 mandaty.