Kasztelan zastąpi Bocheńskiego

Tobiasz Bocheński to jedyny samorządowiec, który uzyskał mandat do europarlamentu w Warszawie (zdobył 95 880 głosów). Jeśli pojedzie do Brukseli jego mandat w Radzie Warszawy zostanie wygaszony. Zastąpi go Jolanta Kasztelan (oczywiście o ile wyrazi chęć). Potwierdził nam to rzecznik warszawskich struktur PiS Filip Frąckowiak.