Na Mazowszu PiS pokonało KO. Porażka Jacka Kurskiego

Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła 100 procent głosów podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ogólnokrajowe wyniki wskazują na wygraną Koalicji Obywatelskiej. Tuż za nią jest Prawo i Sprawiedliwość. Na podium znalazła się także Konfederacja. Trzecia Droga osiągnęła dopiero czwarty wynik. - To ostatni dzwonek dla Kosiniaka-Kamysza. Trwanie w tej koalicji pokazuje, że to śmierć Trzeciej Drogi i to trwała – skomentował wyniki tego ugrupowania Jacek Sasin. W tvn24.pl relacjonujemy powyborczy poniedziałek.