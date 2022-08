"Wszyscy ci, którzy dzisiaj tu chodzą po Woli, w istocie mają pod swoimi stopami popioły mieszkańców stolicy"

Trwają obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Kulminacyjny moment uroczystości tradycyjnie zaplanowano na 17, czyli godzinę "W". Nastąpi wówczas oddanie hołdu powstańcom przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Wtedy też w całej Warszawie zawyją syreny, a miasto zatrzyma się w bezruchu.

Kulminacja uroczystości rocznicowych Powstania Warszawskiego przypada na 1 sierpnia. Rozpoczęły się o 9 rano przy Filtrowej 68 od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela "Montera" rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.

W poniedziałkowych uroczystości przy pomniku "Mokotów Walczący 1944" upamiętniającym powstańców Mokotowa, żołnierzy pułku AK "Baszta" i innych oddziałów V obwodu 10 Dywizji im. Macieja Rataja, walczących w dniach 1 sierpnia-27 września 1944 r. uczestniczyli m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, były prezydent Bronisław Komorowski, powstańcy warszawscy i weterani II wojny światowej w tym prof. Leszek Stanisław Żukowski, ps. Antek, Janusz Badura ps. Jastrząb, kompanie honorowe Wojska Polskiego, policji, Straży Miejskiej, harcerze ZHP i ZHR oraz mieszkańcy Warszawy.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10 wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego i wciągnięciem na maszt flagę państwową.

Uroczystość złożenia kwiatów przed tablicą Antoniego Chruściela "Montera" Uroczystość złożenia kwiatów przed tablicą Antoniego Chruściela "Montera" | PAP/Leszek Szymański Uroczystość złożenia kwiatów przed tablicą Antoniego Chruściela "Montera" | PAP/Leszek Szymański Uroczystość złożenia kwiatów przed tablicą Antoniego Chruściela "Montera" | PAP/Leszek Szymański Uroczystość złożenia kwiatów przed tablicą Antoniego Chruściela "Montera" | PAP/Leszek Szymański Uroczystość złożenia kwiatów przed tablicą Antoniego Chruściela "Montera" | PAP/Leszek Szymański

Były prezydent RP Bronisław Komorowski powiedział, że pamięć o powstaniu ma nie tylko wymiar ogólnokrajowy, warszawski ale także dzielnicowy. Zaznaczył, że coroczne obchody dla kolejnych pokoleń były "kotwicą dobrej i mądrej pamięci", kiedy obok wspominania bohaterów podejmowano także refleksję nad znaczeniem Powstania Warszawskiego - "czy zasadna była decyzja o powstaniu, jakie były koszty ludzkie, materialne i polityczne nieudanego definitywnie powstania".

Komorowski przyznał, że obrazy z wojny w Ukrainie, zwłaszcza zniszczonego Mariupola, przypominają mu stolicę we wrześniu 1939 roku oraz z Powstania Warszawskiego. - Tam też w przyszłości będzie trwała dyskusja o sens walki zbrojnej, o sens oporu, kiedy jest dysproporcja sił, kiedy są nierówne szanse, kiedy słabości materialne i braki uzbrojenia trzeba nadrabiać siłą ducha - ocenił.

"Nie oczekiwali pominików"

Przywołując słowa hymnu Marszu Mokotowa wiceprezydent stolicy Tomasz Bratek powiedział, że powstańcy "nie oczekiwali pomników". - Chcieliście żyć normalnie; chcieliście swobody, możliwości wypowiadania się; nie chcieliście być aresztowani, torturowani, wywożeni do obozów; chcieliście wolności i liczyliście, że przyjdzie ona w ciągu kilku dni, tymczasem czekaliśmy na nią 45 długich lat - powiedział Bratek.

- Wam należy się nie tylko szacunek, niski pokłon, ale wieczna pamięć - oświadczył wiceprezydent stolicy. Podkreślił, że powstańcy w tej nierównej walce oddali swoją młodość. Przypomniał, że Powstanie Warszawskie okupione było również ofiarami ludności cywilnej.

Następnie wiceprezydent Bratek zapalił ognisko pamięci. Ogień z Grobu Nieznanego Żołnierza przyniosła sztafeta pokoleń złożona z kombatantów, żołnierzy, harcerzy i stołecznych strażników miejskich. Ogień - tradycyjnie zapalany 1 sierpnia - będzie płonął przez 63 dni - tyle, ile trwały powstańcze walki. Włączono iluminację pomnika.

Złożono wieńce przy pomniku "Mokotów Walczący-1944" oraz obelisku Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa. Po zakończeniu uroczystości, zgodnie z tradycją, z parku Dreszera wyruszył Marsz Mokotowa, który przeszedł ulicą Puławską przed obelisk poświęcony pamięci 119 pomordowanych powstańców z "Baszty" przy ulicy Dworkowej.

Marsz Mokotowa TVN24

"Nie da się ustalić dokładnej liczby tych, którzy zostali zamordowani"

Andrzej Duda w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczcił pamięć ofiar pomordowanych przez Niemców na Woli powstańców.

Jak przypominał prezydent, na Woli w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego doszło do planowej eksterminacji cywilnych mieszkańców stolicy. - To dzisiaj trudne do wyobrażenia, ale te pomniki rozsiane tutaj, wśród najbliższych ulic, po tej dzielnicy, po dzisiejszej Woli, znaczą miejsca pomodorowania, ale tak naprawdę w jakimś sensie i pochówku tysięcy mieszkańców Warszawy - mówił Duda.

Jak dodał, w trakcie Rzezi Woli niemieccy naziści zamordowali między 15 a 65 tysięcy ludzi. - Nie da się ustalić dokładnej liczby tych, którzy zostali zamordowani, ponieważ w bardzo wielu przypadkach zwłoki zostały tu, na miejscu spalone - mówił prezydent.

- Wszyscy ci, którzy dzisiaj tu chodzą po Woli, po tych ulicach, którzy tutaj są na tych skwerach, w istocie mają pod swoimi stopami popioły mieszkańców stolicy, którzy tutaj zostali na zawsze. Poza tymi pomnikami nie mają swoich indywidualnych nagrobków. Są poszczególnymi jednostkami wśród tysięcy, którzy tutaj zginęli - stwierdził Duda. - To była największa w skali eksterminacja, z całą pewnością, jednostkowa Polaków w trakcie II wojny światowej, osób cywilnych, ale była to w ogóle najprawdopodobniej największa eksterminacja jednostkowa w ciągu całej II wojny światowej - nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach - dodał.

Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy TVN24

"Musimy myśleć o wartościach, których powstańcy bronili"

Premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego. - Prezydent Lech Kaczyński - twórca, a dzisiaj duchowy kustosz Muzeum Powstania Warszawskiego mówił, że powstańcy warszawscy byli najdzielniejszymi żołnierzami w historii narodu polskiego. Żołnierzami, którzy przechowali wartość wolności, którzy walczyli nieustraszenie do samego końca - mówił Morawiecki.

Jak podkreślał szef rządu, "beznadziejność sytuacji powstańców Warszawy była bardzo często przedmiotem dyskusji". - Ale zastanawiając się nad tym, jaka była wartość tej walki, nie możemy myśleć tylko o szansach na jej zwycięstwo. Musimy myśleć o wartościach, których powstańcy bronili - dodał.

- Bestia niemiecka wbiła kły w Warszawę - mówił premier. - Chyba trzeciego czy czwartego dnia powstania na ulicy Okopowej przed czołgami dywizji pancernej Hermann Goering, Niemcy prowadzili, popychali ludność cywilną: dzieci, kobiety. Później to się powtórzyło na ulicy Bielańskiej - przypominał. - Pomyślmy, co w sercach mieli powstańcy, kiedy naprzeciw siebie widzieli polskich cywilów pędzonych przez niemieckie czołgi jako żywe tarcze - dodał.

Przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego TVN24

"Jeżeli Powstanie Warszawskie nie miałoby sensu, to nie ma sensu istnienie Polski"

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wziął udział w uroczystości poświęconej "Energetykom w Powstaniu", odbywającej się na skwerze Tadeusza Kahla. - Powstanie Warszawskie to jest ikona polskiej tożsamości. Bez Powstania Warszawskiego nie byłoby wolnej Polski, pewnie nie byłoby tego pięknego poranka w wolnej Warszawie, w demokratycznym wolnym kraju. Nie byłoby bowiem Solidarności i nie byłoby zmian w Europie Środkowo-Wschodniej - powiedział Gliński. - Ten azjatycki kołchoz by obejmował już całą Europę w ten czy w inny sposób - mówił.

Gliński dodał, że w ostateczności o losach narodów decyduje gotowość do poświęceń najwyższych - Jeżeli Powstanie Warszawskie nie miałoby sensu, to nie ma sensu istnienie Polski. Nie ma sensu istnienie naszej wspólnoty narodowej, dzięki której możemy żyć w wolnym kraju i kolejne pokolenia, nasze dzieci, mają szanse rozwojowe - mogą same, mam nadzieję - stanowić o własnych losach - wyjaśnił.

Przypomniał, że jedną z "ikon powstania" była obrona elektrowni na Powiślu. - Ona trwała ponad miesiąc - podkreślił Glińsk

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas uroczystości "Energetycy w Powstaniu" PAP/Albert Zawada

W poniedziałkowym programie uroczystości znalazło się też składanie kwiatów przy pomnikach: Stanisława Jankowskiego "Agatona” u zbiegu ulic Karowej i Browarnej, "Kobietom Powstania Warszawskiego" na placu Krasińskich, gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego „Motyla” w Parku im. marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego, a także pod obeliskiem Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa przy Dworkowej. Uroczystości rocznicowe odbędą się również przy pomniku gen. Stefana Roweckiego "Grota" na rogu Chopina i Alej Ujazdowskich, Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na rogu Wiejskiej i Matejki, a także przy kamieniu poświęconym Powstańcom i Ludności Cywilnej Warszawy Wywiezionym i Zamordowanym w Obozach Koncentracyjnych w Parku Powstańców Warszawy.

"Myśmy wszyscy mieli po kilkanaście lat" 01.08 | Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Uczestnicy zrywu Stanisław Brzosko i Barbara Scheiner o swoich wspomnieniach opowiedzieli we „Wstajesz i weekend” w TVN24. tvn24

Godzina "W"

Tradycyjnie kulminacyjnym wydarzeniem rocznicy 1 sierpnia 1944 roku jest oddanie hołdu bohaterom zrywu o 17, w godzinę "W". Wtedy też w całym mieście zawyją syreny alarmowe, a mieszkańcy miasta zatrzymają się w bezruchu. Główna uroczystość obędzie się przy pomniku Gloria Victis na Powązkach. Natomiast o godzinie 18.30 na Cmentarzu Powstańców Warszawy uczestnicy uroczystości złożą kwiaty przy kurhanie, w którym znajdują się prochy ponad 50. tys. cywilnych mieszkańców stolicy i powstańców. Potem nastąpi modlitwa ekumeniczna przy pomniku "Polegli – Niepokonani".

Wydarzenia związane z 78. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego organizowane są już od kilkunastu dni. 22 lipca w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego zagrał zespół Kwiat Jabłoni i jego goście. 30 lipca, również w Parku Wolności, z powstańcami spotkali się prezydent Polski Andrzej Duda oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Kolorowe Powstanie 01.08 | Powstanie w oficjalnych przemowach, pięknych gestach w godzinę W i wspomnieniach. Ale nie tylko. Także w kronice powstańczej, którą będzie można zobaczyć w kinach. Czarno-białe zdjęcia zyskały kolor, nieme nagrania dźwięk. Z sześciogodzinnego materiału dokumentalnego powstał 90-minutowy film, fabularny i dokumentalny jednocześnie. tvn24

Autor:dg, kz

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP