Szykują się do wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na Ochocie. Duże zmiany w organizacji ruchu

Trwają przygotowania do uruchomienia Strefy Płatnego Parkowania na całym obszarze Ochoty. Ma zacząć obowiązywać w połowie listopada. - Wiąże się to ze zmianą organizacji ruchu na wszystkich ulicach w dzielnicy - informują drogowcy.

"Po rozszerzeniu będzie to 145 ulic o ponad 80 km długości. Na wszystkich ulicach włączanych do strefy, oraz na części już się w niej znajdujących, musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wymagało to przygotowania dla każdej ulicy projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu" - tłumaczą drogowcy.

Harmonogram prac

"Aby zminimalizować utrudnienia nie prowadzi się prac na raz na zbyt dużym obszarze. Trzeba też wziąć pod uwagę pogodę. Technologia wykonywania oznakowania wymaga, aby podłoże było suche, temperatura powietrza wynosiła co najmniej 5 stopni, a w trakcie malowania nie padał deszcz. Dlatego choć rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania wchodzi w życie dopiero w listopadzie, to prace trzeba było zacząć już we wrześniu. Na terenach przygotowanych do włączenia do strefy znaki informujące o obowiązku płatności za parkowanie będą oczywiście zakryte lub przekreślone do połowy listopada" - zapowiadają.