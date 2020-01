Wizyta w dyspozytorni metra, przedwojenne pocztówki, wejście za kulisy teatru. Aukcje WOŚP

Możesz odwiedzić centralną dyspozytornię Metra Warszawskiego, poczuć się jak maszynista pociągu Kolei Mazowieckich albo spotkać się z ambasador Irlandii, która zaprasza na lunch do Pałacyku Merliniego. To wszystko jest możliwe za sprawą aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Być jak maszynista

Metro Warszawskie przygotowało niespodziankę dla ciekawskich. Zwycięzca aukcji wraz z dwiema osobami towarzyszącymi będzie mógł odwiedzić Stację Techniczno-Postojową na Kabatach . To miejsce niedostępne na co dzień dla osób postronnych. Pociągi metra zjeżdżają tam po zakończonym kursie. Uczestnicy wizyty zobaczą między innymi centrum dowodzenia systemem warszawskiego metra, czyli centralną dyspozytornię. Uczestnicy wizyty będą też mieli możliwość wczucia się w rolę maszynisty pociągu metra - zasiądą za sterami symulatora.

Osobom, które chciałyby usiąść za sterami pociągu, Koleje Mazowieckie proponują szkolenie na symulatorze pociągu typu 22WEe - EN76 Elf. Będzie można zapoznać się z wyposażeniem kabiny maszynisty i jego obsługą. Zwycięzca licytacji dowie się, jak przygotować pociąg do jazdy i co należy zrobić, po dotarciu na stację końcową. W ramach szkolenia będzie też można wybrać się w podróż na zwizualizowanych trasach, stanowiących odzwierciedlenie odcinków linii kolejowych: Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, Warszawa Zachodnia - Piaseczno,Warszawa Wschodnia - Sulejówek Miłosna, Warszawa Wschodnia - Legionowo.

Trzecią propozycją Kolei Mazowieckich jest dzień w ich warszawskiej dyspozyturze. W trakcie wizyty będzie można wejść do pomieszczenia operacyjnego, w którym zarządza się ruchem kolejowym na obszarze Mazowsza i całego kraju. W planach jest też szkolenie przybliżające tajniki działania dyspozytury.

Piłka z autografami piłkarzy Legii Warszawa

To nie wszystkie przedmioty podarowane przez ZTM. Wylicytować można też boczną tablicę linii tramwajowej W, która kursowała po ulicach Warszawy podczas ubiegłorocznego 27. finału WOŚP.

Jest też propozycja sprawdzenia, jak "od kuchni" wygląda praca Warszawskiego Transportu Publicznego. "Zwycięzca licytacji między innymi spotka się z dyrektorem ZTM, zobaczy codzienną pracę Centrali Ruchu, Punktu Obsługi Pasażerów, Dyspozytorni w węźle Młociny. Będzie mógł razem z dyspozytorami uczestniczyć w nadzorze komunikacji miejskiej na terenie Warszawy, a także podejrzeć pracę działu prasowego oraz przygotowania do utworzenia nowych rozkładów jazdy linii autobusowych, metra, Szybkiej Kolei Miejskiej oraz tramwajowych" - zapowiada ZTM.

Kurs samoobrony

Ale to nie wszystko, bo na aukcje wystawili też dwa pakiety upominków oraz 20 kursów samoobrony , którym towarzyszyć będzie też szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Spacer z wicepremierem, spotkania z ambasadorami

Za sprawą aukcji charytatywnych WOŚP będzie można też zostać gościem przyjęcia urządzanego w rezydencji ambasadora Francj i. "Z okazji narodowego Święta 14 lipca Ambasador Frédéric Billet wraz z małżonką zaproszą do swojej rezydencji przedstawicieli najwyższych władz państwowych, świata kultury, sztuki, polityki oraz korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce, a także zwycięzcę licytacji wraz z osobą towarzyszącą" - czytamy w opisie aukcji.

Dzień w Sądzie Najwyższym albo spacer po Sejmie i Senacie

Poszukiwaczy miejsc na co dzień niedostępnych może też zainteresować licytacja dnia w Sądzie Najwyższym. Zaproszenie przygotowała pierwsza prezes SN profesor Małgorzata Gersdorf wraz z sędziami. Zwycięzca licytacji będzie miał szansę, by przez jeden dzień wczuć się w rolę asystenta prezes SN. Osobistym przewodnikiem po gmachu Sądu Najwyższego będzie jego rzecznik prasowy, sędzia Michał Laskowski.

Do tej kategorii licytacji zalicza się też propozycja dziennikarki TVN24 Katarzyny Kolendy-Zalewskiej. Zaprasza ona na wyjątkowy spacer po Sejmie i Senacie.

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy postanowił też wesprzeć Teatr Muzyczny Roma. Na licytację trafiło kilka propozycji. Miłośnicy teatru mogą zdobyć na przykład możliwość zwiedzenia teatru od strony dostępnej na co dzień dla aktorów, muzyków, scenografów i kostiumografów. Na innej aukcji można natomiast wylicytować 20 miejsc w loży VIP, by obejrzeć z niej musical Eltona Johna i Tima Rice’a „Aida”. Teatr oferuje też prezent dla najmłodszych – możliwość nagrania jednej z piosenek z musicalu „Przypadki Robinsona Crusoe” w profesjonalnym studiu nagraniowym. Osoby marzące o charakteryzacji rodem z musicalu, mogą za to wylicytować makijaż i fryzurę wykonaną przez specjalistów Romy.