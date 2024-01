Wojsko po przerwie wraca do grania z WOŚP. Przy Stadionie Narodowym powstała specjalna strefa

Wojsko Polskie, po kilku latach przerwy, dołączyło do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pobliżu Stadionu Narodowego powstała strefa, gdzie każdy zainteresowany może zobaczyć z bliska nowoczesny sprzęt wykorzystywany na misjach. Tymczasem na błoniach trwają intensywne przygotowania do niedzielnego finału.

Jak mówił major Michał Tomczyk z Wydziału Strategii Komunikacyjnej i Medialnej Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, Wojsko Polskie włączyło się do wspierania WOŚP po kilkuletniej przerwie. - Licytujemy, wystawiamy na aukcje, przygotowujemy się. Natomiast teraz zbliżamy się do godziny zero, czyli do finału w całej Polsce, ale przede wszystkim na Stadionie Narodowym. Jesteśmy w strefie Wojska Polskiego, na którą zapraszamy. Jest dużo sprzętu wojskowego, są żołnierze. Można z nami spędzić ten dzień. Można dotknąć trochę wojska.

Major Tomczyk zaprasza wszystkich zainteresowanych w niedzielę od godziny 8. – Przyjdźcie do nas. Będzie grochówka, wojskowa orkiestra i bieg i wszystko to, co najlepsze – zachęcał.

W strefie wojskowej zgromadzono nowoczesny sprzęt. Już w sobotę na błoniach stadionu pojawił się Rosomak, czyli kołowy transporter opancerzony. Są też wykorzystywane na misjach pojazdy MRAP. Jest też sprzęt saperski. – Są też Wojska Obrony Terytorialnej. Można zobaczyć, jak to jest być żołnierzem-terytorialsem. Będą też symulatory Żandarmerii Wojskowej, czyli symulatory dachowania, alkogogle 3D. Będzie możliwość nauczenia się nieco o cyberbezpieczeństwie – wyliczał major Tomczyk.

- Warto spędzić z nami nie tylko sobotę, ale przede wszystkim niedzielę – podsumował żołnierz.

Finał WOŚP 2024 na błoniach Stadionu Narodowego

32. Finał WOŚP zorganizowany zostanie nie w centrum Warszawy, bo uniemożliwia to trwająca przebudowa placu Defilad, ale na błoniach Stadionu Narodowego. To tam będzie zlokalizowane będzie studio telewizyjne oraz duża scena. W sobotę błonia stadionu odwiedziła reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska. Przygotowania do finału idą pełną parą. Na scenie trwają próby. Za sceną stanął namiot na potrzeby studia WOŚP. Tam będą odbywać się licytacje.

Podczas finału zagrają: BOKKA, Golden Life, Lordofon, Booze & Glory, Wojtek Szumański, LemON, Enej, Pull The Wire, Proletaryat, Poparzeni Kawą Trzy, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Hoffmaestro, Luiku i Dorosłe Dzieci.

Zgodnie z celem tegorocznej zbiórki "Płuca po pandemii", zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu "diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych". Finałowi towarzyszy hasło "Tu wszystko gra OK!". Po raz ósmy głównym partnerem medialnym i gospodarzem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest TVN Warner Bros. Discovery. Wszystkie najważniejsze wydarzenia cały dzień będą transmitowane bądź relacjonowane na antenach TVN, TTV, TVN24 oraz w portalu tvn24.pl.

