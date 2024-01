Tulia zaśpiewa na finale WOŚP, tuż przed Światełkiem do Nieba

PARTNEREM 32. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY JEST TVN WARNER BROS. DISCOVERY POLSKA Dominika Siepka, Patrycja Nowicka, Tulia Białobrzeska gościły w niedzielę na antenie TVN24. Opowiadały, co przygotowały na 32. finał WOŚP. - Akurat zostałyśmy poproszone przez Jurka Owsiaka, żeby wprowadzić wszystkich zebranych na błoniach PGE Narodowego. Taki fajny nastrój przed Światełkiem do Nieba. Zaśpiewamy króciutko, bo tylko dwa utwory, ale mamy nadzieję, że się państwu spodobają i odpowiednio rozgrzeją - zapowiadała Tulia Białobrzeska.

Tulia zapowie Światełko do Nieba

Jak podkreśliła z kolei Nowicka, cała uwaga będzie tego dnia skupiona na samej Orkiestrze. - My to tylko postaramy się umilić i ładnie zapowiedzieć to Światełko do Nieba, które jest bardzo wymowne. Jest takim bardzo ciepłym momentem całej orkiestry. Bardzo się cieszymy, że możemy wziąć w tym udział po raz kolejny. Od dziecka każda z nas wspiera WOŚP - powiedziała.