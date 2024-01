Szymon Hołownia wystawił na licytację WOŚP barierkę zdemontowaną sprzed Sejmu

"Otwarcie Sejmu dla wszystkich obywateli było jedną z pierwszych decyzji Szymona Hołowni. A jeden z symboli poprzednich lat - barierka sprzed parlamentu - jest do wylicytowania , wraz ze spotkaniem z marszałkiem Sejmu. Zachęcamy do udziału!" - napisano.

📣📍Barierka sprzed #Sejm .u i obiad w towarzystwie Marszałka! 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to okazja do niezwykłej licytacji. Otwarcie Sejmu dla wszystkich obywateli było jedną z pierwszych decyzji @szymon_holownia . A jeden z symboli poprzednich lat - barierka… pic.twitter.com/G7mRlKdMYl

Do wpisu dołączono nagranie, na którym marszałek spotyka ludzi przed budynkiem Sejmu i przedstawia licytację. - O to właśnie chodzi, by władza nie była odgrodzona od obywateli, tak jak było przez sześć lat, gdy w tym miejscu stały barierki. One już na szczęście zniknęły - zaznaczył Hołownia.