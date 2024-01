Pierwszy spacer nowym mostem na Wiśle. Stołeczni drogowcy wspierają WOŚP

Drogowcy przypomnieli, że przeprawa ma 452 metry długości i ponad 16 m szerokości w najszerszym punkcie. To czyni ją najdłuższą tego typu przeprawą w Polsce i jedną z najdłuższych w Europie.

Finał WOŚP już w niedzielę

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia. Tematem tegorocznego finału będą "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowej, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.