Warszawa gra z Orkiestrą. Można wylicytować ślub udzielony przez Rafała Trzaskowskiego

- Są co najmniej dwa przypadki, w których serce jest najważniejsze. To ślub z ukochaną osobą oraz finał WOŚP. W tym roku możecie połączyć jedno i drugie i wylicytować ślub, którego udzielę wam w jednej z czterech lokalizacji w Warszawie. Zapraszam do licytacji - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Rejs motorówką z Trzaskowskim, zwiedzanie PKiN z Kaznowską

W licytacje WOŚP włączyli się też wiceprezydent oraz obie wiceprezydentki stolicy. Renata Kaznowska zaprasza na wspólne zwiedzanie niedostępnych miejsc w Pałacu Kultury i Nauki. Zabierze swoich gości do podziemi, a także na niedostępny na co dzień taras tuż pod zegarem. Suma tej licytacji osiągnęła już 810 złotych. Natomiast wiceprezydent Michał Olszewski podarował na aukcję przypinkę i spinki z warszawską Syrenką. Do tej pory wylicytowano za nie 625 złotych. Z kolei Aldona Machnowska-Góra zbiera dla Orkiestry gotówkę do wirtualnej skarbonki.