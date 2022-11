Pożar w piwnicy szpitala. Ewakuowano pacjentów chirurgii

Strażak wyjaśnił, że do pożaru doszło w pomieszczeniach magazynowych, gdzie obecnie składowany jest sprzęt należący do firmy budowlanej, prowadzącej prace na terenie szpitala. - Jedna osoba została poszkodowana. To członek personelu szpitala, który próbował ugasić pożar przed naszym przybyciem. Doszło do podtrucia tlenkiem węgla - wskazał Sobków.