Skradziony we Francji, po dwóch latach odnaleziony pod Wołominem

Stołeczni policjanci odzyskali kampera skradzionego dwa lata temu we Francji. Pojazd odnaleźli na jednej z posesji pod Wołominem. Jej właściciel usłyszał zarzut paserstwa.

Sprawą zajmowali się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji. Z ich ustaleń wynikało, że na jednej z posesji w miejscowości Pasek może być przechowywany kamper z przerobionymi oznaczeniami identyfikacyjnymi.

- Właściciel posesji przekazał funkcjonariuszom, że umieścił na ogrodzeniu ogłoszenie o możliwości wynajęcia lokalu usługowego. Wtedy zgłosił się do niego mężczyzna zainteresowany zaparkowaniem na posesji przez okres dwóch miesięcy kampera. Po czym jeszcze tego samego dnia przyjechał tym pojazdem, zaparkował go i owinął plandeką - relacjonuje Edyta Adamus z KSP.

Ktoś sfałszował numery nadwozia i tablice rejestracyjne

Pojazd został sprawdzony przez biegłego z zakresu identyfikacji oznaczeń. Policja podaje, że stwierdził on uszkodzenie stacyjki i brak wkładek do zamków. - Dalsza weryfikacja wykazała, że w pojeździe została zamontowana metalowa nakładka z fałszywym numerem nadwozia, pod którą widniał ten pierwotny. Wtedy okazało się, że samochód jest poszukiwany przez francuską policję od 11 czerwca 2020 roku - wyjaśnia Adamus. To citroen sunlight o wartości 300 tysięcy złotych.