Z drogi ekspresowej ginęły pokrywy studzienek. Policja odnalazła je na złomowisku

Kryminalni z Wołomina zatrzymali 29-latka podejrzanego o kradzież pokryw studzienek kanalizacyjnych na trasie S8. Mężczyzna miał dostarczać je do skupu złomu. Według policji, zapewniał właściciela punktu, że materiały pochodzą z firmy, w której jest zatrudniony.

Do kradzieży studzienek kanalizacyjnych dochodziło w ostatnim czasie na odcinku trasy S8 pomiędzy węzłami Zielonka - Radzymin Południe. Namierzeniem sprawcy zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Śledztwo doprowadziło ich do 29-latka, który był znany policji. Ustalili też adres skupu złomu, gdzie miały trafiać skradzione pokrywy i kołnierze studzienek kanalizacyjnych i objęli to miejsce obserwacją.