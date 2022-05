Mieszkał na dworcu, podróżował koleją. Pomnikiem uhonorowali legendarnego psa

W wołomińskim parku został odsłonięty pomnik wyjątkowego psa. Misiek należał do kolejarza, ale po jego śmierci nie zrezygnował z podróży koleją. Zamieszkał na dworcu, kręcił się po okolicy. Zdobył serca mieszkańców, którzy postanowili go upamiętnić.

Rzeźba, która stanęła w podwarszawskim Wołominie przypomina historię psa, który przez większość swojego życia był bezdomny, ale miał przyjaciół, dzięki którym przez wiele lat wiódł spokojne życie na ulicy. Wielkiego, niezwykle mądrego i sympatycznego czworonoga, do dziś wspominają starsi mieszkańcy miasta. Dzięki rzeźbie, która stanęła w nowym parku kieszonkowym, jego losy będą poznawać kolejne pokolenia.

- To mieszkańcy - starzy wołominiacy - szukając tożsamości miasta wybrali właśnie Miśka - powiedziała burmistrzyni Wołomina Elżbieta Radwan.

Jeździł koleją między Warszawą a Tłuszczem

Misiek już za swego życia został miejską legendą. Przez krótki moment pies miał swojego pana, którym był kolejarz. Początkowo to właśnie z nim pies podróżował na trasie Warszawa Wileńska - Tłuszcz. Po śmierci swojego właściciela Misiek trafił na dworzec. Wielu chciało go przygarnąć, ale on zawsze wracał na swoje miejsce.

W końcu wszyscy przyzwyczaili się do jego obecności w poczekalni i podróży, które odbywał na trasie, którą kiedyś pokonywał ze swoim panem. Widywany był m.in. w Radzyminie, Kobyłce, Tłuszczu a nawet w Warszawie. Był wszędzie tam, gdzie byli mieszkańcy. Wykazywał się niesamowitą znajomością topografii i lokalnych zwyczajów. Doskonale wiedział, gdzie i kiedy udać się w poszukiwaniu smacznych kąsków lub schronienia.

Pies, który "zjednoczył Wołomin"

- Misiek - pies, który miał poczucie niezależności, wolności i godności zjednoczył nam Wołomin. To mieszkańcy chcieli w ten sposób przywrócić pamięć Miśkowi. Nie było żadnych reakcji negatywnych. Wyzwoliła się potrzeba, żeby zrobić coś fajnego. To był spontan, ale piękny - zaznaczyła burmistrzyni.

Pomysł na uhonorowanie sympatycznego czworonoga pojawiał się kilkukrotnie na przestrzeni lat. Udało się, kiedy patronat nad realizacją projektu przejął Komitet Rewitalizacji Gminy Wołomin. Członek Komitetu i równocześnie mieszkaniec Wołomina Jacek Mościcki założył zbiórkę, na której zbierano środki na postawienie rzeźby Miśkowi. W połączeniu ze środkami pochodzącymi ze Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin (budżet obywatelski) udało się zebrać odpowiednią kwotę.

Rzeźba Miśka stanęła w miejscu nieprzypadkowym. Nowo utworzony park kieszonkowy na skrzyżowaniu ulic Legionów i Wileńskiej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP Wołomin.

Odsłonięcie rzeźby psa Miśka - miejskiej legendy | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Miejsce wybrali mieszkańcy

- Ten park został wskazany przez mieszkańców. Misiek to pies, który jeździł koleją i najwięcej go było widać właśnie w okolicach terenów kolejowych. To ważny, a zarazem jedyny stały punkt na mapie jego życia - przekazała Elżbieta Radwan. - Przypominamy teraz historię Misia młodemu pokoleniu, bo starsze dobrze go pamięta - dodała.

Burmistrzyni opowiedziała też swoją historię z Miśkiem. - Misiek chodził do wszystkich kościołów w Wołominie. Nikt go nie wyganiał, bo on nie był agresywny, nigdy nie szczekał. Pierwszy mój kontakt z Miśkiem, był wtedy, jak byłam w kościele i nagle coś wielkiego, i kudłatego kładzie mi się na nogach - wspominała.

Radwan zaznaczyła, że Wołominowi "przyszywają łatki" upadłych banków, czy miasta mafijnego. - To było dawno i już zostało dawno zapomniane. Teraz mieszkańcy i ja fajnie pracujemy na pozytywny wizerunek miasta. Ten pomysł to kamień milowy w dobroci, współczuciu, zwróceniu uwagi, że gdzieś w tym pędzie trzeba się zatrzymać, poznać historię swojego miasta pisaną przez mieszkańców - zaznaczyła.

Nieprzypadkowy termin

Termin otwarcia parku i odsłonięcie rzeźby Miśka został wybrany nieprzypadkowo. 22 maja obchodzony jest Dzień Praw Zwierząt. Dlatego w programie wydarzenia znalazły się aktywności związane z właściwą opieką nad czworonogami. Uczestnicy mogli m.in. bezpłatnie oznakować swojego pupila, skorzystać z porad dotyczących prawidłowego żywienia oraz otrzymać talon na adresatkę.

Autor:kz/b

Źródło: PAP