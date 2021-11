100 policjantów w akcji, 12 osób zatrzymanych

Jak przypomniał Tomasz Sitek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, grupa co najmniej od 2011 do 2017 roku wprowadziła do obrotu ponad 400 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci heroiny, kokainy, marihuany, amfetaminy i mefedronu. - Grupa składająca się zarówno z kobiet, jak i z mężczyzn, w różnym wieku, zajmowała się również produkcją amfetaminy i marihuany. Dodatkowo z posiadanych informacji wynika, że osoby zamieszane w ten proceder mogły brać również udział w innych przestępstwach w tym, między innymi, handlu bronią, rozbojach, wymuszeniach rozbójniczych i włamaniach - tłumaczył.

Zatrzymanym grozi do 12 lat więzienia

Po zatrzymaniu wobec 10 zatrzymanych sąd zdecydował o dozorze policyjnym oraz poręczeniu majątkowym na łączną kwotę 150 tysięcy złotych. - Zatrzymane osoby podejrzane są o udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancjami psychotropowymi oraz o posiadanie ich w miejscu zamieszkania, za co zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii może grozić kara od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności - podkreślił policjant.

Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 130 osób

Do kolejnej akcji doszło w kwietniu 2019 roku, kiedy policjanci zatrzymali 9 podejrzanych w wieku od 27 do 46 lat związanych z grupą przestępczą okradającą nieruchomości. - Jak ustalili śledczy, mężczyźni w okresie od marca 2013 roku do maja 2018 roku mogli dopuścić się blisko 80 takich czynów, a straty powstałe w wyniku ich działalności mogą sięgnąć kwoty ponad miliona sześciuset tysięcy złotych - powiedział, dodając, że w maju i czerwcu 2019 roku funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 11 osób w wieku od 26 do 49 lat.