Urzędnik i właściciel firmy deweloperskiej z zarzutami za korupcję w starostwie

Dodał, że czwarty z podejrzanych to urzędnik zatrudniony w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie. - On usłyszał zarzuty powoływania się na wpływy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wołominie, co wiązało się z przyjęciem przez niego kwoty piętnastu tysięcy złotych, a także przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej - przekazał Krynke.