Cysterna do transportu mąki zahaczyła o kładkę

Do nietypowej sytuacji doszło na trasie S8 przed węzłem Zielonka. - Około godziny 19.30 doszło do kolizji cysterny typu silos (wyposażonej w podnośnik hydrauliczny - red.) z kładką pieszo-rowerową, na pasie w kierunku Białegostoku - przekazał aspirant Jan Sobków ze straży pożarnej w Wołominie.

"Uderzyła w spód kładki"

- Wszystko wskazuje na to, że z niewiadomych przyczyn przestrzeń ładunkowa cysterny podniosła się i uderzyła w spód kładki. To spowodowało oderwanie elementu pojazdu i jego przemieszczenie się na pobocze. Cysterna zatrzymała się około 100 metrów dalej od kładki - tłumaczył Sobków. - To była cysterna-silos do przewozu mąki i była pusta - uzupełnił.