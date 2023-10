Zostawił w aucie 120 tysięcy i poszedł na zakupy. Gdy wrócił, gotówki już nie było

Zatrzymali dwie osoby, znaleźli zagłuszarkę i łamak

Lesznowolscy dzielnicowi rozpoczęli poszukiwania. Nie potrzebowali zbyt wiele czasu, by wpaść na właściwy trop. Następnego dnia zatrzymali 43-letniego obywatela Gruzji oraz 30-letniego obywatela Ukrainy.

- Na jaw wyszło, że mężczyźni posiadają zagłuszarkę do sygnału kluczyków samochodowych dzięki której w łatwy sposób zyskują dostęp do aut, które następnie pozbawiają wartościowych rzeczy. W należącym do nich pojeździe funkcjonariusze znaleźli również tzw. łamaki - dodała Gąsowska.