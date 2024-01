Przebywali w Polsce nielegalnie, muszą wrócić do Wietnamu

Do zatrzymania doszło w poniedziałek podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej i Jabłonowie. Zatrzymani to trzej mężczyźni w wieku 26, 33 i 47 lat. Jak przekazała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, jeden z zatrzymanych nie miał żadnych dokumentów oprócz anulowanego paszportu, a pozostali mieli jedynie paszporty, ale bez wiz lub innych wymaganych tytułów pobytowych.

Miał wrócić do Wietnamu, ale został

Dodała, że przez ten czas cudzoziemiec przebywał na terenie azjatyckiego centrum, gdzie wykonywał różne prace dorywcze. - Po zatrzymaniu obywatela Wietnamu podjęto czynności zmierzające do umieszczenia go w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej w celu realizacji wspomnianej decyzji Komendanta Placówki SG w Warszawie o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu - przekazała Bielec.

SG: przekroczyli granicę wbrew przepisom

SG poinformowała, że pozostałym dwóm mężczyznom poza brakiem dokumentów pobytowych zarzuca się przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom - do Polski z Niemiec i Ukrainy. - Wobec nich zostały wszczęte postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu, w przypadku pierwszego z 15-dniowym terminem do dobrowolnego wyjazdu oraz orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP oraz państw strefy Schengen na okres roku, w drugim - z 30-dniowym terminem do dobrowolnego wyjazdu oraz zakazie ponownego wjazdu do Polski oraz państw obszaru Schengen przez 2 lata - wskazała Bielec.