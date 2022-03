Podróbki warte miliony przejęte w Wólce Kosowskiej. Trzy osoby zatrzymane

- Po przeszukaniach na stoiskach handlowych oraz w zaparkowanych w pobliżu samochodach ujawnili łącznie niemal 40 tysięcy wyrobów, w tym głównie odzież, obuwie, wyroby galanteryjne, zegarki i biżuterię. Szacunkowa wartość rynkowa zatrzymanego towaru to blisko 14 milionów złotych - dodała.

Zatrzymano trzy osoby

Wskazała, że podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby: 38-letniego obywatela Turcji, 25-letniego obywatela Indii oraz 23-letnią Bułgarkę. - Wszyscy usłyszeli zarzut wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi - zaznaczyła Pasieczyńska.

Postępowanie w sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy. Podróbki trafiły do magazynu depozytowego urzędu.

- Wprowadzanie do obrotu towaru z podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem, za co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności - podsumowała rzeczniczka IAS w Warszawie.