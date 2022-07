Pościg za włamywaczami pod Mińskiem Mazowieckim. Ich auto zawisło, uciekali pieszo

Dodał, że policjant do pomocy wezwał dzielnicowego, który na bieżąco był informowany o aktualnej pozycji mazdy. - Po przyjeździe radiowozu policjant nakazał zatrzymanie pojazdu światłami błyskowymi i dźwiękowymi, jednak kierowca srebrnej mazdy nie reagował, a wręcz przyspieszył i zaczął uciekać. Do pomocy w zatrzymaniu zostały skierowane kolejne radiowozy - opisał dalej.

Kierowca wjechał w pole upraw, auto zawisło

Włamali się do domu w Węgrowie

- Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy, aby przedstawić im zarzut kradzieży z włamaniem, ponadto obywatel Mołdawii usłyszał jeszcze zarzut dotyczący niezatrzymania się do policyjnej kontroli. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyznom za to przestępstwo może grozić do 10 lat pozbawienia wolności - podsumował Zagórski. I zapewnił, że trwają jeszcze czynności zmierzające do ustalenia innych przestępstw, które mogli popełnić zatrzymani obcokrajowcy.