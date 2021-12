Z szablą przyszedł "wyrównywać rachunki". Zniszczył drzwi, ale pomylił adres

Policjanci z Woli zatrzymali pijanego mężczyznę, który szablą zniszczył drzwi do mieszkania. Tłumaczył, że przyszedł "rozprawić się" ze znajomym. Okazało się, że pomylił drzwi.

Do zdarzenia doszło przed godziną 21. - Policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego z Woli otrzymali zgłoszenie o tym, że nieznany mężczyzna zniszczył drzwi szablą – powiedziała Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji.

- Na miejscu ustalili okoliczności zdarzenia. Okazało się, że pijany, bo mający ponad dwa promile alkoholu w organizmie 23-latek, trzymając w ręku szablę, uderzał w drzwi jednego z mieszkań w bloku. Kiedy lokator je otworzył, spostrzegł mężczyznę z szablą, od razu go obezwładnił i zaalarmował policję – dodała.

Grozi mu pięć lat więzienia

Jak przekazuje policjantka, pijany 23-latek tłumaczył policjantom, że przyszedł do znajomego, z którym zamierzał się "rozprawić", jednak prawdopodobnie pomylił mieszkania, a mężczyzny z lokalu, w którym uszkodził drzwi, nie zna.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi kara do pięciu lat więzienia.