Spór o zapłatę zakończył się rozbojem. "Bili i kopali po głowie, użyli pałki teleskopowej"

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca. - Z ustaleń wynika, że pokrzywdzony został zaczepiony przez pracownicę w sprawie rozliczeń finansowych za koszt noclegu. Kiedy nie doszli do porozumienia, kobieta odgrażała się, że "naśle" na niego kolegów – mówi Marta Sulowska rzeczniczka wolskiej policji. Jak dodaje, po chwili do pokoju pokrzywdzonego weszły cztery osoby: pracownica i trzech mężczyzn. - Mężczyźni rzucili się na pokrzywdzonego, bili i kopali po głowie i ciele, jeden z nich zadawał ciosy pałką teleskopową, po chwili zabrali mu dwieście złotych, uciekli - relacjonuje policjantka. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, medycy opatrzyli mężczyznę. Policjanci na miejscu zatrzymali 51-letnią kobietę i zaczęli poszukiwania mężczyzn, którzy zadawali ciosy.