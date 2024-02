Ojciec nie żyje, córka ciężko ranna. Zarzut dla kierowcy, który potrącił idącą poboczem rodzinę

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę w miejscowości Wola Solecka Druga w powiecie lipskim na prostym, dobrze oświetlonym odcinku drogi wojewódzkiej numer 754. Jak poinformowała lokalna policja, 23-letni kierowca mazdy zjechał na przeciwległy pas i wjechał w idącą prawidłową stroną pobocza trzyosobową rodzinę. W wyniku poniesionych obrażeń zginął 52-letni mężczyzna. Jego córka i żona przebywają w szpitalu.

Zarzut dla kierowcy

Kierowca został zatrzymany. - Kierujący mazdą to 23-letni mieszkaniec powiatu lipskiego. Usłyszał on zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Został przesłuchany przez prokuratora. W trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia, które będziemy weryfikować - powiedziała prokurator Borkowska.