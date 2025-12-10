Ciężąrówka w rowie Źródło: Policja Piseczno / Facebook

Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 788 (stara DK7) w Woli Mrokowskiej w powiecie piaseczyńskim. - Auto wpadło do rowu. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - podaje bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Na miejscu działania prowadziły cztery zastępy straży pożarnej oraz policja. Działania strażaków zostały już zakończone.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu - potwierdza nam podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

Kilka godzin utrudnień

Obecnie zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Jak zaznacza policja, utrudnienia będą trwały kilka godzin, nawet do 14.

- Wiąże się to z koniecznością przeładunku towaru oraz wyciągnięciem tego pojazdu z rowu - informuje podkomisarz Gąsowska.

