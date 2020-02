Pościg i dachowanie pod Toruniem. To tych mężczyzn policja podejrzewa o brutalny napad w okolicy Piaseczna

O sprawie pisaliśmy na tvnwarszawa.pl w poniedziałek. Wtedy też otrzymaliśmy film z napadu na sklep w Woli Gołkowskiej. W piątek późnym popołudniem do sklepu spożywczego weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. W środku była tylko sprzedawczyni.

Na nagraniu, które zarejestrowała znajdująca się w sklepie kamera monitoringu, widzimy, jak jeden z nich w ręku trzyma przedmiot wyglądający jak pistolet. Grozi kobiecie. Drugi napastnik psika w jej stronę gazem. Dochodzi do szarpaniny. Po chwili kobieta zostaje powalona na podłogę przez jednego z zamaskowanych mężczyzn, który łapie ją ramieniem za szyję. Potem wyciąga kasetkę z pieniędzmi. Obaj uciekają. Kobieta sięga po telefon. Wzywa pomoc. Wszystko trwa 30 sekund.

- Wiele wskazuje na to, że to ci sami sprawcy, okradli również sklepy pod Bydgoszczą - mówi tvnwarszawa.pl Jarosław Sawicki oficer prasowy policji w Piasecznie. Zaznacza, że model działania był bardzo podobny.

Ten sam mechanizm

Do napadów pod Bydgoszczą doszło w poniedziałek, czyli trzy dni po napadzie na sklep w Woli Gołkowskiej. Mężczyźni w kominiarkach weszli do sklepów w Żołędowie (powiat bydgoski) oraz w miejscowości Brzemiona (powiat świecki). - W obu przypadkach dwóch zamaskowanych sprawców weszło do sklepów. Przedmiotem przypominającym broń sterroryzowali obsługę i zabrali gotówkę oraz papierosy - mówi Monika Chlebicz z bydgoskiej policji.