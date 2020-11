Firma z Woli ustąpiła miejsca ośrodkowi dla seniorów 

Jak przypomina dzielnica, ponad 30 lat temu, w 1989 roku na Woli przy ulicy Zawiszy 5 do niedużego, mającego niewiele ponad 65 metrów kwadratowych lokalu zaczął swoje maszyny zwozić Leszek Boratyński. Na biznes wybrał niszę jaką jest produkcja indywidualnych wkładek ortopedycznych do butów. Miejsce było dla niego idealne, ponieważ pomieszczenia zakładu znajdowały się w budynku wolnostojącym, dzięki czemu okoliczni mieszkańcy nie skarżyli się na hałas czy drgania podczas pracy ciężkich maszyn.

– W lokalu zainstalowana jest prasa hydrauliczna o nacisku 15 ton do wycinania elementów wyrobów medycznych, prasa pneumatyczna do klejenia obuwia i formowania wkładek ortopedycznych, ścierarka wałkowa, maszyny szyjące i inne niezbędne urządzenia – mówi cytowany w komunikacie urzędu dzielnicy Leszek Boratyński, założyciel firmy Ormex.

Do dziś wolski przedsiębiorca wykonuje nietypowe zlecenia, które pomagają dzieciom i niepełnosprawnym z całej Polski. – Co miesiąc wykonujemy średnio 300 zleceń lekarskich na przedmioty ortopedyczne takie jak poduszki odwodzące używane przy dysplazji stawu biodrowego, produkujemy 3 000 wkładek ortopedycznych kształtowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Pomagają one np. przy płaskostopiu, szpotawości, koślawości czy skrótach kończyn – wylicza właściciel.