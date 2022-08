Trasą S17 jechał z prędkością ponad 200 kilometrów na godzinę

2,5 tysiąca złotych i 10 punktów karnych

Kierowca osobowego volkswagena zatrzymał się do kontroli, reagując na nadawane przez funkcjonariuszy sygnały świetlne i dźwiękowe. Był to 30-latek z województwa lubuskiego, który zapłacił za swoją brawurową jazdę. Mandat karny wyniósł 2,5 tysiąca złotych. Otrzymał też 10 punktów karnych.

Policjanci apelują do kierowców o rozwagę i rozsądek. - Droga nie jest miejscem do brawury, a stosowanie się do ustalonych przepisów pozwoli nam bezpiecznie powrócić do naszych domów - dodała Harabin.