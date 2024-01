Bus w rowie, w aucie "substancje chemiczne niewiadomego pochodzenia"

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Komendą Powiatową Policji w Grójcu. - Około godziny 4:50 dyżurny grójeckiej komendy otrzymał zgłoszenie o busie leżącym na boku w rowie. Było to na drodze wojewódzkiej numer 730 w miejscowości Wola Boglewska. Będący na miejscu strażacy i policjanci ujawnili w pojeździe substancje chemiczne niewiadomego pochodzenia. W związku z tym miejsce to zostało zabezpieczone przez grójeckich policjantów. W tej chwili oczekujemy na przyjazd specjalistów, którzy będą mogli sprawdzić, co to za substancje. Wstępnie oceniono, że nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia, które mogłyby te substancje powodować - przekazała w niedzielę wieczorem oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grójcu nadkomisarz Agnieszka Wójcik. Policjantka zapytana o to, co to za substancje, odpowiedziała: - Będziemy to mogli określić po przyjeździe specjalistycznej jednostki straży pożarnej oraz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Będą te próbki badać.