Pocisk znaleźli w lesie. "Włożyli go do metalowego garnka, podpalili i poszli do domu"

Funkcjonariusze z Radomia zatrzymali mężczyzn, którzy w lesie w Wojsławicach doprowadzili do eksplozji pocisku artyleryjskiego pochodzącego prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.

Mężczyźni zostali zatrzymani we wtorek rano przez policjantów z Komisariatu Policji w Pionkach. Zatrzymani to mieszkańcy Wojsławic, w wieku 29 i 33 lat. - Jeden z nich został przesłuchany i przyznał się. Drugi, ze względu na stan nietrzeźwości, został osadzony i dopiero po wytrzeźwieniu wykonane zostaną z nim czynności procesowe – przekazała rzeczniczka.

Mieszkańcy słyszeli "ogromny wybuch"

Jak się okazało, mężczyźni znaleźli pocisk w lesie. - Włożyli go do metalowego garnka, polali łatwopalną substancją i podpalili. Moment ten nagrali telefonem. Palący się pocisk zostawili, a sami poszli do domów – powiedziała policjantka.