Wozy gaśnicze, hełmy i kamery termowizyjne. Mazowieccy strażacy zbierają sprzęt dla kolegów z Ukrainy

Strażacy z Mazowsza włączyli się do zbiórki sprzętu pożarniczego dla Ukrainy. Za granicę wysłane zostały już cztery wozy z mazowieckich jednostek. Zgromadzono też tysiące par butów, odzieży ochronnej oraz kamery termowizyjne i agregaty prądotwórcze.

O przeprowadzenie zbiórek zaapelował w weekend Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak . - Nastąpił bardzo trudny czas, musimy stanąć w prawdzie i pomóc naszym przyjaciołom, strażakom z Ukrainy w walce o to, aby mogli ratować swoich braci i siostry. Poprosili nas o wsparcie w sprzęcie. Chcemy im to wsparcie dać - powiedział w sobotę.

Ze wsparciem ruszyli między innymi strażacy z mazowieckich jednostek. Od soboty dary dla strony ukraińskiej gromadzone są na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, skąd będą transportowane do komend położonych bliżej granicy polsko-ukraińskiej, a następnie trafią one na Ukrainę.

Zbiórka ma zakończyć się jeszcze w poniedziałek. Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że do godziny 23.00 w niedzielę udało się zebrać ponad 1700 sztuk ubrań specjalnych, ponad 1300 par butów specjalnych, ponad dwa tysiące hełmów i par rękawic ochronnych, ponad dwa tysiące węży strażackich, a także prądownice, kamery termowizyjne, agregaty i motopompy pożarnicze.

Polscy strażacy wpierają kolegów z Ukrainy

W akcję zaangażowali się strażacy z jednostek PSP i OSP w całej Polsce. Za wschodnią granicę trafi zarówno sprzęt nowy, jak i używany. Ze względu na sytuację w Ukrainie sprzęt jest potrzebny bardzo szybko i nie ma czasu na to, by organizować zakupy wszystkich potrzebnych rzeczy.

Ukraińscy strażacy przekazali dokładnie, jaki sprzęt jest im teraz najbardziej niezbędny. To przede wszystkim: kamery termowizyjne, agregaty prądotwórcze o mocy co najmniej 400 kV, węże pożarnicze 32 mm, 51 mm i 77 mm typu T, agregaty pompowe o wydajności co najmniej 600 l/min z kompletem węży, prądownice, motopompy o wydajności nie mniejszej niż 600 l/ min z kompletem węży, agregaty prądotwórcze o mocy 100 - 150 kV, odzież specjalna typu NOMEX, strażackie hełmy, rękawice i buty specjalne, a także rękawice ochronne dla ratowników, kominiarki pod hełmy strażackie i torby medyczne typu PSP R-1.