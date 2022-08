Woda leje się krzywo. Sprawdzą, czy fontanna w ogrodzie Saskim się nie przechyla

To, że woda z fontanny spływa nierównomiernie, zauważyła kilka dni temu dziennikarka tvnwarszawa.pl. Woda zdecydowanie większym strumieniem leje się po północnej stronie. Po południowej chwilami nie ma jej wcale. Przyczyną może być wiatr, zbierające się w kielichu liście, ale też awaria instalacji lub - co gorsza - przechylenie całej konstrukcji. Postanowiliśmy spytać Zarząd Zieleni - który zarządza ogrodem - czy to nie powód do niepokoju.