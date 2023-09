"Realna obawa matactwa procesowego". Włodzimierz Karpiński zostaje w areszcie

Były minister skarbu Włodzimierz Karpiński, który podejrzany jest o korupcję, pozostanie w areszcie co najmniej do 24 listopada. Jak zdecydował w środę Sąd Apelacyjny w Katowicach, nie będzie mógł wyjść na wolność nawet po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

Obrona "niezmiennie przekonana o niewinności"

Mecenas Królikowski oświadczył, że obrona "na podstawie dostępnych dla niej dowodów oraz oceny osoby pana Włodzimierza Karpińskiego niezmiennie pozostaje głęboko przekonana co do jego niewinności".

- Sąd przesądził dziś o tym, że to przestępstwo jest prawdopodobne – tyle i aż tyle. Tyle, bo wystarczy do tego, by zastosować tymczasowe aresztowanie, ale jednocześnie nie doszło do przesądzenia o winie Włodzimierza Karpińskiego – mówił adwokat. - Przepisy pozwalają, żeby tymczasowo aresztować każdego z nas tylko z tego powodu, że popełnienie przestępstwa jest prawdopodobne, i to jest sytuacja pana Włodzimierza Karpińskiego – dodał obrońca.