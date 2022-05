"Podbiegł do samochodu i ukradł torbę" z 310 tysiącami złotych. Trwa obława

- O 12.20 interweniowaliśmy w alei Krakowskiej. Na wysokości numeru 110 doszło do kradzieży torby, w której było 310 tysięcy złotych - powiedział policjant.

Do kradzieży doszło, kiedy mężczyzna kierujący toyotą zatrzymał się na światłach. - Do samochodu podbiegł mężczyzna i ukradł torbę z pieniędzmi - przekazał podkomisarz Karol Cebula, rzecznik ochockiej policji. Następnie wsiadł do ciemnego bmw, w którym siedział kierowca. Sprawcy uciekli, trwa policyjna obława.