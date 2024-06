Po pijanemu ruszył w trasę ciężarówką

czytaj dalej

Wystartowała budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego. Na początku tygodnia wykonawca zaczął organizować plac budowy na Ochocie. Podczas najbliższych weekendów zwęzi obie jezdnie ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, by przygotować się do przebudowy sieci ciepłowniczej.