Król Danii Fryderyk X odwiedził Muzeum Historii Polski

Król Danii Fryderyk X w dniach 31 stycznia - 2 lutego składa wizytę w Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to jego pierwsza zagraniczna wizyta. W środę, w Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli duński monarcha wziął udział w otwarciu Forum Biznesu.

- Dla Muzeum Historii Polski wizyta króla Danii Fryderyka X wiąże się z ogromnym honorem i prestiżem, ponieważ jest to pierwsza głowa innego państwa, która wizytuje nasze muzeum – powiedział dyrektor MHP Robert Kostro. - Jest to również potwierdzenie tego, że ten gmach jest intersujący, a samo muzeum jest ważną instytucją - dodał. Zwrócił także uwagę, że "bardzo wiele osób i instytucji, również zagranicznych przedstawicielstw, jest zainteresowanych współpracą z nami lub wykorzystywaniem tych wspaniałych postrzeżeni, które muzeum posiada".

Ambasador zachwycony muzeum

Zaznaczył, że "muzeum jest najnowocześniejszą tego typu placówką w Polsce, mającą także walory ikoniczne". - Kiedy oprowadzałem po muzeum ambasadora Danii pana Ole Tofta, to był on zachwycony. Powiedział, że chciałby, aby podczas wizyty króla – chociaż wtedy, kiedy ta wizyta była przygotowywana, Fryderyk X królem jeszcze nie był – pokazać mu nowoczesną, wspaniałą polską architekturę. Myślę, że właśnie to możemy dzisiaj pokazać – powiedział.